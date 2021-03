Google News fornirà più contesto alle notizie (Di martedì 9 marzo 2021) (foto: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Google News sta rendendo più visibile la sua funzione “Copertura completa”: lanciata nel 2018, permette agli utenti di visualizzare le principali notizie – dai titoli locali agli articoli di approfondimento, oltre alle interviste – collegate a un evento in corso di svolgimento. Ad oggi, per accedere alla funzione è necessario premere sulla voce “visualizza la copertura completa” che appare sotto al riquadro contenente un piccolo slideshow delle notizie sul medesimo argomento. Non sempre però questa voce è presente, perché la funzionalità si basa sulle notizie precedentemente visualizzate nella ricerca. Su Google News, l’utente dovrà scorrere fino alla fine delle notizie ... Leggi su wired (Di martedì 9 marzo 2021) (foto: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)sta rendendo più visibile la sua funzione “Copertura completa”: lanciata nel 2018, permette agli utenti di visualizzare le principali– dai titoli locali agli articoli di approfondimento, oltreinterviste – collegate a un evento in corso di svolgimento. Ad oggi, per accedere alla funzione è necessario premere sulla voce “visualizza la copertura completa” che appare sotto al riquadro contenente un piccolo slideshow dellesul medesimo argomento. Non sempre però questa voce è presente, perché la funzionalità si basa sulleprecedentemente visualizzate nella ricerca. Su, l’utente dovrà scorrere fino alla fine delle...

