Golf | ritorna il The Players Championship! Francesco Molinari tra le tante stelle al via

(Di martedì 9 marzo 2021) Il PGA Tour torna giovedì al TPC Sawgrass, pronto per ospitare uno dei tornei in assoluto più prestigiosi del suo calendario. Sta per andare in scena infatti il TheChampionship 2021, dopo che l’edizione dello scorso anno segnò definitivamente l’inizio della pandemia del coronavirus con l’evento iniziato ma sospeso dopo il primo round. Per tre mesi delnon se ne ebbe alcuna traccia ma soprattutto il titolo di quello che è considerato quasi unanimemente il quinto Major non è stato mai assegnato. Tanta dunque la curiosità di rivedere i professionisti in azione a Pone Vedra Beach (Florida), con un field di alto spessore che cercherà di guadagnarsi il lauto montepremi di 2.700.000$ riservato al vincitore (15 milioni il montepremi complessivo). Progettato dal leggendario Pete Dye, il TPC Sawgrass Stadium Course è sede del ...

Advertising

alwavsbeyou : @twogvhosts basta, il suo lavoro di feedare la sua fan base è finito ora ritorna a parlare di golf -

Ultime Notizie dalla rete : Golf ritorna

La Gazzetta dello Sport

... nuovo capitolo della saga golfistica che includerà una modalità multiplayer intitolata Speed, ... Legend of Mana si rifà il look su Switch Il classico gioco di ruolo di Squaresu Switch con ...Questi processi fanno aumentare la consistenza del derma mentre la superficie della pelle... CALCIO, SCI DI FONDO, RUNNING, BIKE, VOLLEY, TENNIS, RUGBY, TRIATHLON, VELA,, ARTI MARZIALI, ...Il PGA Tour torna giovedì al TPC Sawgrass, pronto per ospitare uno dei tornei in assoluto più prestigiosi del suo calendario. Sta per andare in scena infatti il The Players Championship 2021, dopo che ...Secondo un'app specializzata in Inghilterra nel 2020 prenotati 3,47 mln di giri di golf a nove buche (+143% sul 2019). In Italia come vanno le cose?