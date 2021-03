"Glielo ha presentato Gigi D'Alessio". Gossip-terremoto, chi è il nuovo uomo della Tatangelo: che schiaffo al suo ex | Guarda (Di martedì 9 marzo 2021) Il Gossip rimette al centro Anna Tatangelo, la meravigliosa cantante di Sora che ultimamente ha fatto parlare di sé per alcune foto, mozzafiato, pubblicate sul suo profilo Instagram. E ora il sospetto è che quegli scatti avessero "una dedica", insomma fossero rivolti a quello che si sussurra essere il suo nuovo amore. Un collega, per la precisione. Stando ai rumors, sarebbe infatti sbocciato l'amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori, rapper di Napoli di tre anni più giovane di lei. L'indiscrezione è stata rilanciata nel programma Ogni Mattina, il programma di Tv8, da Santo Pirrotta. Il quale ha aggiunto che a presentare Cori alla Tatangelo sarebbe stato proprio Gigi D'Alessio, storico ex della cantante. Un dettaglio piuttosto clamoroso. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Ilrimette al centro Anna, la meravigliosa cantante di Sora che ultimamente ha fatto parlare di sé per alcune foto, mozzafiato, pubblicate sul suo profilo Instagram. E ora il sospetto è che quegli scatti avessero "una dedica", insomma fossero rivolti a quello che si sussurra essere il suoamore. Un collega, per la precisione. Stando ai rumors, sarebbe infatti sbocciato l'amore tra Annae Livio Cori, rapper di Napoli di tre anni più giovane di lei. L'indiscrezione è stata rilanciata nel programma Ogni Mattina, il programma di Tv8, da Santo Pirrotta. Il quale ha aggiunto che a presentare Cori allasarebbe stato proprioD', storico excantante. Un dettaglio piuttosto clamoroso. Il ...

