Gli USA corrono verso la normalità (ma rischiano). I vaccinati potranno riunirsi senza mascherine né distanziamento (Di martedì 9 marzo 2021) Emergenza coronavirus, gli Usa corrono verso la normalità: i vaccinati potranno riunirsi senza mascherina né distanziamento. Gli Usa corrono verso la nuova normalità e provano a lasciarsi alle spalle le mascherine e il distanziamento: in base alla ultime indicazioni Cdc, infatti, i vaccinati potranno riunirsi senza dover indossare i dispositivi di protezione individuale e senza dover rispettare la distanza di sicurezza. USA, i vaccinati potranno riunirsi senza mascherine né ... Leggi su newsmondo (Di martedì 9 marzo 2021) Emergenza coronavirus, gli Usala: imascherina né. Gli Usala nuovae provano a lasciarsi alle spalle lee il: in base alla ultime indicazioni Cdc, infatti, idover indossare i dispositivi di protezione individuale edover rispettare la distanza di sicurezza. USA, iné ...

