Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro l’Iran per violazione dei diritti umani (Di martedì 9 marzo 2021) L’amministrazione di Joe Biden ha annunciato sanzioni contro l’Iran per violazione dei diritti umani. In una nota, il segretario di Stato americano, Tony Blinken, ha inserito nella lista nera i responsabili degli interrogatori di prigionieri politici del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica Ali Hemmatian e Masoud Safdari. “Non potranno entrare negli Stati Uniti” e il divieto è estero alle loro famiglie, ha avvertito Blinken. “Continueremo ad valutare tutti gli strumenti appropriati per imporre sanzioni contro coloro che sono responsabili di violazioni dei diritti umani e abusi in Iran”, ha dichiarato il capo della diplomazia di Washington, segnalando di ... Leggi su tpi (Di martedì 9 marzo 2021) L’amministrazione di Joe Biden haperdei. In una nota, il segretario di Stato americano, Tony Blinken, ha inserito nella lista nera i responsabili degli interrogatori di prigionieri politici del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica Ali Hemmatian e Masoud Safdari. “Non potranno entrare negli” e il divieto è estero alle loro famiglie, ha avvertito Blinken. “Continueremo ad valutare tutti gli strumenti appropriati per imporrecoloro che sono responsabili di violazioni deie abusi in Iran”, ha dichiarato il capo della diplomazia di Washington, segnalando di ...

