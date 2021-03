Gli rubano la bici, rider perde lavoro. I carabinieri la ritrovano (Di martedì 9 marzo 2021) Aveva subito il furto della propria bicicletta elettrica, e con essa anche il lavoro di ‘rider’ per una società di consegne, ma i carabinieri hanno recuperato il mezzo, ridandogli anche l’impiego. E’ successo oggi a Trieste, quando un passante ha notato la bici abbandonata tra i cespugli delle Rive, nella zona della “Sacchetta”, e ha pensato di recuperarla e consegnarla ai militari della Stazione di via dell’Istria. E’ quindi scattata una serie di verifiche di tutte le denunce di furto presentate negli ultimi mesi presso i Comandi dell’Arma e le forze di polizia della provincia, per riuscire a individuare il proprietario. Le ricerche sono proseguite per qualche giorno, fino a quando i militari hanno trovato una denuncia di furto di una bici simile a quella ritrovata, da parte di ... Leggi su udine20 (Di martedì 9 marzo 2021) Aveva subito il furto della propriacletta elettrica, e con essa anche ildi ‘’ per una società di consegne, ma ihanno recuperato il mezzo, ridandogli anche l’impiego. E’ successo oggi a Trieste, quando un passante ha notato laabbandonata tra i cespugli delle Rive, nella zona della “Sacchetta”, e ha pensato di recuperarla e consegnarla ai militari della Stazione di via dell’Istria. E’ quindi scattata una serie di verifiche di tutte le denunce di furto presentate negli ultimi mesi presso i Comandi dell’Arma e le forze di polizia della provincia, per riuscire a individuare il proprietario. Le ricerche sono proseguite per qualche giorno, fino a quando i militari hanno trovato una denuncia di furto di unasimile a quella ritrovata, da parte di ...

