Gli ospedali dell’Emilia-Romagna sotto pressione | reparti pieni all’80%

(Di martedì 9 marzo 2021) BOLOGNA – Sono vicini alla completa saturazione i reparti Covid e di terapia intensiva in Emilia-Romagna, con un aumento di ricoveri anche nel privato accreditato, i cui posti sono occupati per più della metà. A tracciare il quadro è Raffaele Donini, assessore regionale alla Sanità, durante un’informativa questa mattina in Assemblea legislativa. “All’8 marzo negli ospedali sono occupati 286 su 333 posti letto destinati alle terapie intensive– spiega l’assessore- mentre per gli altri reparti Covid abbiamo un tasso di saturazione dell’84%. Questo ci ha indotto a prendere misure alternative, ricorrendo al privato accreditato dove sono occupati 460 posti su 837, cioè il 54%”. Inoltre, ricorda Donini, è stata ridotta l’attività chirurgica ambulatoriale programmata non urgente, una misura che “non avevamo preso nemmeno a novembre. Ma oggi la situazione lo ha imposto”.