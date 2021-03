Giustizia: Costa, 'bene approccio Cartabia, ora sintesi tra partiti' (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Sui temi della Giustizia Azione apprezza l'approccio della ministra Cartabia fatto di poche dichiarazioni ai media ed un intenso lavoro di approfondimento. Gli interventi migliorativi della proposta sul Recovery in tema di digitalizzazione ed edilizia carceraria, l'attenzione ai profili organizzativi, l'obiettivo della ragionevole durata dei processi ci trovano al suo fianco". Lo afferma Enrico Costa, deputato di Azione. "Sono pendenti in Parlamento -ricorda- tre delicati disegni di legge delega –civile, penale, Csm– che necessitano di una profonda revisione, fin dalle fondamenta: su questo daremo il nostro contributo. Ci sono norme approvate dal governo Conte, quali ad esempio la riforma della prescrizione, che rischiano di influenzare negativamente il processo legislativo di riforma del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Sui temi dellaAzione apprezza l'della ministrafatto di poche dichiarazioni ai media ed un intenso lavoro di approfondimento. Gli interventi migliorativi della proposta sul Recovery in tema di digitalizzazione ed edilizia carceraria, l'attenzione ai profili organizzativi, l'obiettivo della ragionevole durata dei processi ci trovano al suo fianco". Lo afferma Enrico, deputato di Azione. "Sono pendenti in Parlamento -ricorda- tre delicati disegni di legge delega –civile, penale, Csm– che necessitano di una profonda revisione, fin dalle fondamenta: su questo daremo il nostro contributo. Ci sono norme approvate dal governo Conte, quali ad esempio la riforma della prescrizione, che rischiano di influenzare negativamente il processo legislativo di riforma del ...

