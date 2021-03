Giulia De Lellis, scatti furtivi sulle scale: la felpa si alza troppo – FOTO (Di martedì 9 marzo 2021) Una splendida Giulia De Lellis, più radiosa che mai, si è mostrata ai fan in pose da urlo. Braccia in su, e la felpa si alza: una meraviglia Haincantato il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 9 marzo 2021) Una splendidaDe, più radiosa che mai, si è mostrata ai fan in pose da urlo. Braccia in su, e lasi: una meraviglia Haincantato il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

UsingMyTonguy : RT @Pablo_Shablo99: Universitaria: non mi metterei mai con uno che lavora perché cerco qualcuno che sia più al mio livello culturale....GLI… - drewsmemories : RT @filledesfleurss: Giulia De Lellis ma cosa cazzo hai nel cervello - PapaLeoIII : @Antonie34106935 Ma infatti non è un tweet rivolto a Giulia, ma alla redazione di tgcom. Io mi immagino proprio il… - fabio_palazzi : @MediasetTgcom24 Chi cazzo è Giulia De Lellis, e soprattutto perché dovrebbe interessarci da chi, come e quando cos… - Andrea39526816 : RT @MediasetTgcom24: Il regalo di Giulia De Lellis? Farsi massaggiare il fondoschiena #giuliadelellis -