Giudice Sportivo Serie A | due turni a D’Aversa | squalificati anche Conte e Cosmi

(Di martedì 9 marzo 2021) IldiA ha comminato duedi squalifica nei confronti di(Parma). Una giornata di stop per(Inter) e(Crotone) IldiA ha comminato duedi squalifica nei confronti di Roberto(Parma). Una giornata di stop per Antonio(Inter), Serse(Crotone) e Mauro Meluso (ds Spezia). Inibito fino al 22 marzo il direttoredel Crotone Giuseppe Ursino, per aver tenuto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del direttore di gara. Leggi su Calcionews24.com

Ildi Serie A ha comminato due turni di squalifica nei confronti di D'Aversa (Parma). Una giornata per Conte (Inter) e Cosmiarrivato il comunicato ufficiale delriguardo gli squalificati per la 26ª giornata di Serie A: tutti i ...Serse Cosmi è stato squalificato dal giudice sportivo per aver proferito un’espressione blasfema nell’intervallo di Crotone–Torino. L’infrazione è stata rilevata dalla Procura Federale. In aggiunta, ...Puntuale è arrivato il provvedimento disciplinare per i due giocatori del Cagliari, ammoniti durante la gara di domenica a Marassi Charalampos Lykogiannis e Leonardo Pavoletti salteranno il big match ...