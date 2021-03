Giudice Sportivo, gli squalificati per la 26ª giornata di campionato (Di martedì 9 marzo 2021) È arrivato il comunicato del Giudice Sportivo riguardo gli squalificati per la 26ª giornata di Serie A: i verdetti È arrivato il comunicato del Giudice Sportivo dopo il 25° turno di campionato. Otto i giocatori che dovranno saltare la 25ª giornata di campionato, eccoli nel dettaglio: Omar Colley (Sampdoria) Bryan Dabo (Benevento) Mattia Destro e Andrea Masiello (Genoa) Juraj Kucka (Parma) Charalampos Lykogiannis e Leonardo Pavoletti (Cagliari) Tomas Rincon (Torino) Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021) È arrivato il comunicato delriguardo gliper la 26ªdi Serie A: i verdetti È arrivato il comunicato deldopo il 25° turno di. Otto i giocatori che dovranno saltare la 25ªdi, eccoli nel dettaglio: Omar Colley (Sampdoria) Bryan Dabo (Benevento) Mattia Destro e Andrea Masiello (Genoa) Juraj Kucka (Parma) Charalampos Lykogiannis e Leonardo Pavoletti (Cagliari) Tomas Rincon (Torino) Leggi su Calcionews24.com

