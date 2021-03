Giudice sportivo, 8 gli squalificati dopo la 26a giornata (Di martedì 9 marzo 2021) Sono arrivate le decisioni del Giudice sportivo in merito alla 26ª giornata di Serie A che si è conclusa ieri sera con il posticipo tra Inter e Atalanta. Sono 8 i calciatori squalificati che salteranno la prossima giornata. Questi i giocatori che salteranno un turno: Leonardo Pavoletti (Cagliari), Charalampos Lykogiannis (Cagliari), Juraj Kucka (Parma), Mattia Destro (Genoa), Andrea Masiello (Genoa), Bryan Dabo (Benevento), Omar Colley (Sampdoria), Tomas Rincon (Torino). Squalificato inoltre, per due giornate, il tecnico del Parma, D’Aversa. Foto: Twitter Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 marzo 2021) Sono arrivate le decisioni delin merito alla 26ªdi Serie A che si è conclusa ieri sera con il posticipo tra Inter e Atalanta. Sono 8 i calciatoriche salteranno la prossima. Questi i giocatori che salteranno un turno: Leonardo Pavoletti (Cagliari), Charalampos Lykogiannis (Cagliari), Juraj Kucka (Parma), Mattia Destro (Genoa), Andrea Masiello (Genoa), Bryan Dabo (Benevento), Omar Colley (Sampdoria), Tomas Rincon (Torino). Squalificato inoltre, per due giornate, il tecnico del Parma, D’Aversa. Foto: Twitter Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

