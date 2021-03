Giovane clochard accoltellato a Pescara | arrestato per tentato omicidio 52enne polacco

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 9 marzo 2021)- Nel corso della notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto d'iniziativa, per i reati die porto di armi o oggetti atti ad offendere, un“senza tetto”, già noto alle FF.OO. in quanto gravato da precedenti di polizia. Il provvedimento restrittivo in parola scaturisce dalla serrata attività info-investigativa condotta dal citato reparto, che ha consentito subito di raccogliere gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza a carico dell’uomo in ordine all’accoltellamento perpetrato nella tarda serata del 6.3 u.s. ai danni di unconnazionale, anche egli “”. Gli operanti, grazie alle risultanze acquisite in ...