Giorgio Parisi: "Con le varianti per raggiungere l'immunità di gregge serve vaccinare l'80% degli italiani" (Di martedì 9 marzo 2021) Per raggiungere la cosiddetta immunità di gregge sarà necessario vaccinare l?80% della popolazione italiana. Lo ha detto il presidente dell’Accademia dei Lincei, Giorgio Parisi, nell’audizione davanti alla Commissione Igiene e Sanità del Senato. “Le nuove varianti del virus SarsCoV2 sono più contagiose - ha osservato Parisi - e di conseguenza si può stimare che per raggiungere l’immunità di gregge non basta rendere immune il 60% della popolazione, come si stimava all’inizio dell’epidemia”, ma “bisogna arrivare a rendere incapaci di trasmettere il contagio l?80% della popolazione”. Parisi ha spiegato: “vaccinare tutto il mondo per arrivare ad una ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021) Perla cosiddettadisarà necessariol?80% della popolazione italiana. Lo ha detto il presidente dell’Accademia dei Lincei,, nell’audizione davanti alla Commissione Igiene e Sanità del Senato. “Le nuovedel virus SarsCoV2 sono più contagiose - ha osservato- e di conseguenza si può stimare che perl’dinon basta rendere immune il 60% della popolazione, come si stimava all’inizio dell’epidemia”, ma “bisogna arrivare a rendere incapaci di trasmettere il contagio l?80% della popolazione”.ha spiegato: “tutto il mondo per arrivare ad una ...

Advertising

alinatede : RT @HuffPostItalia: Giorgio Parisi: 'Con le varianti per raggiungere l'immunità di gregge serve vaccinare l'80% degli italiani' https://t.c… - HuffPostItalia : Giorgio Parisi: 'Con le varianti per raggiungere l'immunità di gregge serve vaccinare l'80% degli italiani' - christiancritic : @PLCastagnetti Gli scienziati lo avevano già detto 3/4 settimane fa chiaramente! A partire dal presidente dei Lince… - valtaro : #Regno Unito, il fisico Giorgio Parisi contro Matteo Bassetti: 'Io so leggere i dati, la ...… - valtaro : #L'infettivologo Matteo Bassetti contro il fisico Giorgio Parisi: 'Mi scusi, i pazienti li ...… -