Giorgetti richiama Tria al governo | cosa farà allo Sviluppo Economico

(Di martedì 9 marzo 2021) Tu chiamale se vuoi… sorprese. Stamattina in tanti quasi non ci hanno creduto quando hanno letto la notizia che il ministro dello, il numero due della Lega Giancarlo, ha nominato l’ex ministro dell’Economia, Giovanni, consulentesui vaccini. All’epoca del Conte 1, quando ilera formato da Lega e Movimento 5 Stelle,era stato uno dei più bersagliati, raggiungendo l’apice del chiacchiericcio politico con l’ormai nota vicenda della “manina”. Quella “manina” che poi Draghi ha nominato come sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Dunque ancherientra in gioco grazie aTitolare del Mef ai tempi del primoConte, come riporta La ...

Il Sole 24 ORE

Cade il limite massimo di età per l'utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Dopo Gran Bretagna, Francia, Germania e Belgio, anche l'Italia ha dato il via libera ufficiale al suo impiego nei so ...