Giannola Svimez | Serve una politica che vada oltre il nostro Sud | che punti sul Mediterraneo

Leggi su ildenaro

(Di martedì 9 marzo 2021) “Non dobbiamo limitarci a chiedere una nuovaper il Sud, ma una nuovaitaliana, senza la quale ilè perduto. Le Zes possono essere un ottimo strumento di rilancio, ma devono essere messe in funzione quanto prima: parliamo di misure che sono realizzabili nel giro di poco tempo che però non sono mai state nemmeno programmate”. Lo ha detto il presidente dellaAdrianointervenendo al forum “Il Sud e la sfida della Next Generation Eu” moderato da Mariù Adamo e promosso da Mattina 9, il morning show in onda sull’emittente Canale 9 – 7 Gold. “Il modello Genova può essere un grande esempio per il rilancio del Sud perché in tempi brevi è riuscito a portare alla realizzazione di un’infrastruttura importante – ha sottolineato il parlamentare Alessandro Amitrano, ...