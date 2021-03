Gianni Sperti: svelato lo stipendio choc dell’opinionista (Di martedì 9 marzo 2021) Gianni Sperti è uno dei sensazionali opinionisti di ‘Uomini e Donne’, programma condotto da Maria De Filippi. Le sue battute al vetriolo hanno conquistato tutto il pubblico da casa, che ogni giorno seguono le vicende del trono Classico e Over. Molti però si sono chiesti: ma quanto guadagna l’ex ballerino? La cifra è da perdere la testa! Gianni Sperti-Political24La coppia Tina Cipollari e Gianni Sperti Il duo più velenoso e divertente di ‘Uomini e Donne‘ è insieme dal 2003 e ha conquistato ben presto il cuore di tutti coloro che seguono la trasmissione. Gianni è il più riflessivo e analitico della coppia e perciò tante volte il suo ruolo è quello di capire se i sentimenti, che vengono messi al centro studio, siano autentici oppure no. La sua compagna d’avventura, Tina ... Leggi su political24 (Di martedì 9 marzo 2021)è uno dei sensazionali opinionisti di ‘Uomini e Donne’, programma condotto da Maria De Filippi. Le sue battute al vetriolo hanno conquistato tutto il pubblico da casa, che ogni giorno seguono le vicende del trono Classico e Over. Molti però si sono chiesti: ma quanto guadagna l’ex ballerino? La cifra è da perdere la testa!-Political24La coppia Tina Cipollari eIl duo più velenoso e divertente di ‘Uomini e Donne‘ è insieme dal 2003 e ha conquistato ben presto il cuore di tutti coloro che seguono la trasmissione.è il più riflessivo e analitico della coppia e perciò tante volte il suo ruolo è quello di capire se i sentimenti, che vengono messi al centro studio, siano autentici oppure no. La sua compagna d’avventura, Tina ...

