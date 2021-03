Gianfranco Coppola nuovo presidente dell’Ussi | l’Unione stampa sportiva italiana

(Di martedì 9 marzo 2021) E’il, Unione. Succede a Luigi Ferrajolo che per 14 anni ha guidato il gruppo di specializzazione dei giornalisti sportivi italiani. 59 anni, caporedattore alla Rai Tgr Campania, voce e volto di popolari trasmissioni radiofoniche e televisive, in Ussi dal 1995, è il viceuscente. Ha ottenuto 50 voti contro i 33 dell’altro candidato Franco Morabito, nel corso del congresso elettivo svoltosi a Roma. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

E' Gianfranco Coppola il nuovo presidente dell'Ussi, Unione Stampa Sportiva Italiana. Succede a Luigi Ferrajolo che per 14 anni ha guidato il gruppo di specializzazione dei giornalisti sportivi italia ...