Ghoulam | l’opinione del professor Mariani dopo l’operazione

(Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La carriera di Fauzinon è a rischio. A sostenerlo è il Primario del reparto di ortopedia della clinica di Villa Stuart, ilPierpaolo, che ha parlato dell’ennesimo infortunio occorso al terzino del Napoli: “Quella riscontrata è una classica rottura del crociato con interessamento dei legamenti, dovrebbe tornare tutto nella norma nel giro di un paio di mesi. Molto dipenderà poi da come il giocatore risponderà alla riabilitazione e al percorso di recupero. Nel giro di 4-5 mesi lui tornerà come quello di prima”. Deciso il commento sul rischio di chiudere o meno la carrieraquesto episodio: “Assolutamente no, non è certo un infortunio del genere che può mettere a rischio la carriera di un calciatore. Il ragazzo è determinato ed ha grande voglia, ormai lo ...