GFVip | Pierpaolo Pretelli non ha ancora chiarito con la madre | “Ho scoperto altre cose”

Pierpaolo Pretelli, secondo classificato del Grande Fratello Vip, è tornato a fare i conti con la realtà. L'ex velino di Striscia attualmente si sta godendo la famiglia, il piccolo Leo avuto con Ariadna Romero e la nuova storia d'amore con Giulia Salemi. Il ragazzo, però, non è riuscito a perdonare del tutto mamma Margherita.

