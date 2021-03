GfVip, è ufficiale: Tommaso Zorzi annuncia la novità sui social. Riguarda Stefania Orlando (Di martedì 9 marzo 2021) Uniti anche fuori dalla casa del GfVip: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando continuano la loro amicizia anche dopo la fine del reality. Ad annunciare una grande novità che li Riguarda è stato proprio l’influencer direttamente sui social. LEGGI ANCHE: — Tommaso Zorzi e la richiesta d’aiuto: cosa rivela sui social Tommy e Stefania condivideranno lo stesso manager. Sarà Lazzaro Fantasia, che già segue Zorzi, a ‘prendersi cura’ di Stefania Orlando. Non solo: curerà anche Francesco Oppini. A darne notizia è stata una Instagram Storie sul profilo di Tommaso pubblicata lunedì 8 marzo. ... Leggi su funweek (Di martedì 9 marzo 2021) Uniti anche fuori dalla casa delcontinuano la loro amicizia anche dopo la fine del reality. Adre una grandeche liè stato proprio l’influencer direttamente sui. LEGGI ANCHE: —e la richiesta d’aiuto: cosa rivela suiTommy econdivideranno lo stesso manager. Sarà Lazzaro Fantasia, che già segue, a ‘prendersi cura’ di. Non solo: curerà anche Francesco Oppini. A darne notizia è stata una Instagram Storie sul profilo dipubblicata lunedì 8 marzo. ...

