GF Vip | Signorini critica Pupo e Antonella Elia | “licenziati”?

(Di martedì 9 marzo 2021) A Tv Sorrisi e Canzoni Alfonsofa il suo bilancio dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Dal vincitore Zorzi al suo preferito Pierpaolo Pretelli, tirando le orecchie aedma anche a qualche concorrente. Tanti momenti belli in un’edizione da record… Ora Alfonsoha proprio bisogno di staccare la spina: 169 giorni di Grande Fratello Vip sono stati tanti, forse anche troppi Articolo completo: dal blog SoloDonna

Una settimana fa, il conduttore della quinta edizione del Grande Fratello, Alfonso, ha proclamato vincitore del reality, Tommaso Zorzi. All'interno della casa più spiata di Italia, l'...Terminata la lunghissima edizione del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini tira le somme sul reality, fra vincitori mancati e delusioni, come quella per Carlotta Dell'Isola.