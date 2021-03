Germania, sale surplus bilancia commerciale gennaio (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – Si rafforza la crescita dell’export tedesco a gennaio, mentre l’avanzo commerciale corretto dagli effetti del calendario è salito a 22,2 miliardi di euro rispetto ai 16,4 miliardi di dicembre (rivisti da 16,1 miliardi) e stimati dagli analisti. Secondo i dati pubblicati dall’Ufficio Federale di Statistica (Destatis), le esportazioni sono salite dell’1,4% su base mensile (+0,4% a dicembre), risultando sopra il consensus (-1,2%), mentre le importazioni hanno registrato un decremento del 4,7% dopo il -0,1% del mese precedente e contro il -0,5% stimato.Parallelamente, il surplus delle partite correnti a gennaio, secondo i dati forniti dalla Bundesbank, si è attestato a 16,9 miliardi di euro e si confronta con i 25,5 miliardi di dicembre (dato rivisto da 28,2 miliardi). Leggi su quifinanza (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – Si rafforza la crescita dell’export tedesco a, mentre l’avanzocorretto dagli effetti del calendario è salito a 22,2 miliardi di euro rispetto ai 16,4 miliardi di dicembre (rivisti da 16,1 miliardi) e stimati dagli analisti. Secondo i dati pubblicati dall’Ufficio Federale di Statistica (Destatis), le esportazioni sono salite dell’1,4% su base mensile (+0,4% a dicembre), risultando sopra il consensus (-1,2%), mentre le importazioni hanno registrato un decremento del 4,7% dopo il -0,1% del mese precedente e contro il -0,5% stimato.Parallelamente, ildelle partite correnti a, secondo i dati forniti dalla Bundesbank, si è attestato a 16,9 miliardi di euro e si confronta con i 25,5 miliardi di dicembre (dato rivisto da 28,2 miliardi).

Advertising

mouthofthetruth : Sto facendo colazione con dei brezel che a detta di mia sorella non sono veri brezel(lei era andata in gita in Germ… - BI_Italia : Per alcuni esperti, si tratta di numeri notevoli: 'Gli 1,65 miliardi di credito erogati a PMI in Italia tramite ope… - SLN_Magazine : Covid Germania, 11.912 nuovi contagi in 24 ore: sale incidenza - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid #Germania, 11.912 nuovi contagi in 24 ore: sale incidenza - robisinlovewlou : ho appena scoperto che in Germania non sanno cosa sia 'tequila sale e limone' -