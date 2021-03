Germania | Joachim Loew lascerà la Nazionale dopo gli Europei

(Di martedì 9 marzo 2021) Si chiude un cerchio attorno allatedesca di calcio:, attuale Commissario Tecnico della selezione teutonica,laalla fine degliche si prenderanno la scena la prossima estate. La notizia è ufficiale: l’indiscrezione, infatti, è stata confermata direttamente dalla DFB, la Federazione tedesca di calcio. L’epopea dicon laIl tecnico nato a Friburgo è arrivato income vice di Jurgen Klinsmann, per poi prendere il posto di Commissario Tecnico dal 2006, anno del trionfo azzurro proprio in terra teutonica. Il suo regno da allenatore dellaè durato quindici anni: il professionista ha portato i teutonici ad una ...

Gli Europei saranno l'ultimo torneo da commissario tecnico dellaperLöw . La Federcalcio tedesca ha annunciato che il tecnico lascerà le redini della nazionale alla fine di Euro2020 che prenderanno il via nel mese di giugno. Il contratto del ...Per il calcio tedesco si chiude un'era. Dopo 15 anni,Loew dirà addio alla nazionale. Lacambierà Commissario tecnico al termine di Euro 2020. L'annuncio ufficiale è stato dato dalla DFB, la federazione tedesca, nella mattinata di ...BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Gli Europei e poi basta. Joachim Loew ha annunciato che lascerà la panchina della Germania dopo Euro2020 in programma quest’estate. Campione del mondo nel 2014 e commi ...È finita l'era Joachim Low. L'allenatore lascerà la panchina della Nazionale tedesca subito dopo gli Europei. A comunicarlo è la Federcalcio tedesca sul suo ...