Germania, Francia e Italia. I bersagli preferiti delle fake russe (Di martedì 9 marzo 2021) "Nessuno Stato membro dell'Unione europea è stato attaccato più accanitamente della Germania" dalle fake news diffuse dalla Russia di Vladimir Putin. È la conclusione a cui arriva la East Stratcom Task Force, progetto dell'Unione europea che analizza tendenze e campagne della disinformazione, che ha tirato le somme del suo lavoro sin dalla sua nascita, nel 2015. Da allora oltre 700 casi di disinformazione russa hanno colpito il Paese guidato da Angela Merkel. Più del doppio del secondo più colpito, la Francia, dove gli episodi registrati sono più di 300. Terzo posto per l'Italia, con più di 170 episodi. Segue la Spagna con oltre 40. PERCHÉ LA Germania? A influire non è soltanto il fatto che la Germania è lo Stato membro dell'Unione europea di maggiori dimensioni e peso politico.

