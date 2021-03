Genova – Scarica elettrica sulle scali mobili | ferita minorenne

(Di martedì 9 marzo 2021) Prende la scossascaledella Fiumara, ragazzina finisce allo Scassi. Ha toccato il corrimano e dopo lasi è accasciata a terra. Soccorsa dal 118 è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Un pomeriggio di shopping si è trasformato in una brutta avventura per una 15enne che ha preso la scossa

Una ragazza è stata ricoverata in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Genova per una scarica elettrica presa mentre stava salendo la scala mobile del centro commerciale La Fiumara. La giovane si è appoggiata al nastro corrimano quando ha preso la scossa e si è accasciata.