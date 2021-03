Garavaglia: turismo Covid-free per salvare la stagione estiva (Di martedì 9 marzo 2021) Che anche per quest’anno, sotto l’ombrellone, dovremo far spazio al virus, è un dato di fatto. Ma per favorirne la convivenza, il ministro del turismo Garavaglia sta mettendo a punto un piano: via al tampone obbligatorio (rapido) da effettuare durante la vacanza, e prima di ogni spostamento da una struttura all’altra, per assicurarci la negatività. Questa l’idea per far ripartire il turismo. Il tampone sarebbe obbligatorio per chiunque alloggi per più di una settimana in hotel, campeggi, villaggi vacanze o bad & breackfast. Ma anche per chi, durante le vacanze, decida di cambiare struttura ricettiva, a prescindere dalla durata del viaggio: dunque, chi si sposta da un albergo all’altro, o da un campeggio all’altro, anche se all’interno della stessa regione, dovrà sottoporsi ad un tampone rapido nelle 24/48h prima del nuovo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Che anche per quest’anno, sotto l’ombrellone, dovremo far spazio al virus, è un dato di fatto. Ma per favorirne la convivenza, il ministro delsta mettendo a punto un piano: via al tampone obbligatorio (rapido) da effettuare durante la vacanza, e prima di ogni spostamento da una struttura all’altra, per assicurarci la negatività. Questa l’idea per far ripartire il. Il tampone sarebbe obbligatorio per chiunque alloggi per più di una settimana in hotel, campeggi, villaggi vacanze o bad & breackfast. Ma anche per chi, durante le vacanze, decida di cambiare struttura ricettiva, a prescindere dalla durata del viaggio: dunque, chi si sposta da un albergo all’altro, o da un campeggio all’altro, anche se all’interno della stessa regione, dovrà sottoporsi ad un tampone rapido nelle 24/48h prima del nuovo ...

