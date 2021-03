Gabriele Salvatores racconterà le regioni italiane nel Padiglione Italia Expo 2020 Dubai (Di martedì 9 marzo 2021) Gabriele Salvatore collaborerà al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai raccontando la poesia, l'amore per il lavoro e l'operosità delle regioni Italiane, ma anche la diversità in un film. Sarà il Regista Premio Oscar Gabriele Salvatores a raccontare ai visitatori del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai le regioni del nostro Paese che da oggi cominciano così il loro cammino verso il grande evento globale di quest'anno. Con una conferenza stampa sulla piattaforma digitale della Stampa Estera il Commissariato per la partecipazione dell'Italia ha svelato il progetto che vedrà i territori ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 marzo 2021)Salvatore collaborerà aldiraccontando la poesia, l'amore per il lavoro e l'operosità delle, ma anche la diversità in un film. Sarà il Regista Premio Oscara raccontare ai visitatori delledel nostro Paese che da oggi cominciano così il loro cammino verso il grande evento globale di quest'anno. Con una conferenza stampa sulla piattaforma digitale della Stampa Estera il Commissariato per la partecipazione dell'ha svelato il progetto che vedrà i territori ...

