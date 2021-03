Gabriele Salvatores racconterà le bellezze di Calabria e Sicilia all' Expo 2020 di Dubai

(Di martedì 9 marzo 2021) Sar il regista Premio Oscara raccontare le Regioni d Italia all, il grande evento globale al via il primo ottobre, che si concluder il 31 marzo. Sono onorato di ...

Sar il regista Premio Oscara raccontare le Regioni d Italia all Expo 2020 Dubai , il grande evento globale al via il primo ottobre, che si concluder il 31 marzo. Sono onorato di essere stato scelto per ...... ha detto Paolo Glisenti, commissario generale per la partecipazione dell'Italia a Expo 2020 Dubai nel corso della presentazione del regista premio Oscarcome 'narratore' delle ...La Calabria parteciperà all'Esposizione universale dal primo ottobre. Spirlì: onorati di esserci. Il regista Gabriele Salvatores racconterà le regioni ai visitatori del Padiglione Italia ...Sarà il regista Premio Oscar Gabriele Salvatores a raccontare le Regioni d’Italia all’Expo 2020 Dubai , il grande evento globale al via il primo ottobre, ...