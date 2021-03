Fuori dal Coro, anticipazioni e ospiti puntata di martedì 9 marzo su Rete 4 (Di martedì 9 marzo 2021) Fuori dal Coro, anticipazioni e ospiti del programma di Mario Giordano in onda martedì 9 marzo 2021 su Rete 4. Continua l’appuntamento settimanale con il talk politico e di attualità del giornalista Mario Giordano, dal titolo “Fuori dal Coro“. Il programma andrà in onda con una nuova puntata martedì 9 marzo 2021 alle 21:20 su Rete 4. Nella puntata di stasera si parlerà nuovamente dell”indagine in corso sulle mascherine cinesi, con nuove rivelazioni. Del caos vaccini tra ritardi e dosi inutilizzate, e e zone d’ombra sui minori sottratti dalle famiglie. Gli argomenti della puntata di martedì 9 marzo ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 9 marzo 2021)daldel programma di Mario Giordano in onda2021 su4. Continua l’appuntamento settimanale con il talk politico e di attualità del giornalista Mario Giordano, dal titolo “dal“. Il programma andrà in onda con una nuova2021 alle 21:20 su4. Nelladi stasera si parlerà nuovamente dell”indagine in corso sulle mascherine cinesi, con nuove rivelazioni. Del caos vaccini tra ritardi e dosi inutilizzate, e e zone d’ombra sui minori sottratti dalle famiglie. Gli argomenti delladi...

ElisaDospina : L’eleganza di @MetaErmal nell’asfaltare le persone non cadendo nel tranello dell’aggressività. Ermal maestro di vit… - 6000sardine : Il #pd per anni non ha fatto i conti con le sue “patologie”: serve una nuova costituente. Lo dicono #Bersani,… - assocalciatori : Dentro ogni donna c'è una capitana, dietro ogni donna c'è una squadra. In campo e fuori dal campo, auguri a tutte… - salvalente11 : RT @guidotweet: Ora che sono più fuori che dentro (da Twitter, non dal mondo, anzi sono in un trip di effetti collaterali da AstraZeneca) h… - CiroArco : @FranVenturi81 @GuidoCrosetto @DadoneFabiana Una cosa è essere al mare e farsi i cazzacci propri fuori dal servizio… -