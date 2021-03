Franco Acosta: morto tragicamente il centravanti dell’Uruguay (Di martedì 9 marzo 2021) Dramma nel calcio, addio a , aveva solo 25 anni. (screenshot video)Il calciatore uruguaiano Franco Acosta, 25 anni, che ha giocato a calcio spagnolo indossando le maglie del Villarreal e del Racing Santander, è stato trovato morto nel suo paese, dove è scomparso due giorni fa mentre nuotava in un ruscello. “Ha chiesto aiuto ed è sparito”, si apprende dal suo Paese. Leggi anche -> Schumacher “un combattente”, l’ex pilota riaccende la speranza In passato, il centravanti era stato uno dei maggiori talenti della sua generazione: bronzo nella Coppa America under 20 con la selezione del suo Paese, aveva segnato tra Under 17 e Under 20 ben 17 gol in 26 partite ufficiali disputate. Un impressionante ruolino di marcia, che però non gli permise mai di giocare con la nazionale maggiore, chiuso dalla ... Leggi su ck12 (Di martedì 9 marzo 2021) Dramma nel calcio, addio a , aveva solo 25 anni. (screenshot video)Il calciatore uruguaiano, 25 anni, che ha giocato a calcio spagnolo indossando le maglie del Villarreal e del Racing Santander, è stato trovatonel suo paese, dove è scomparso due giorni fa mentre nuotava in un ruscello. “Ha chiesto aiuto ed è sparito”, si apprende dal suo Paese. Leggi anche -> Schumacher “un combattente”, l’ex pilota riaccende la speranza In passato, ilera stato uno dei maggiori talenti della sua generazione: bronzo nella Coppa America under 20 con la selezione del suo Paese, aveva segnato tra Under 17 e Under 20 ben 17 gol in 26 partite ufficiali disputate. Un impressionante ruolino di marcia, che però non gli permise mai di giocare con la nazionale maggiore, chiuso dalla ...

Advertising

Corriere : Tragedia Uruguay: l'ex Villareal Franco Acosta trovato morto in un torrente: aveva 25 anni - DiMarzio : Lutto nel mondo del calcio: #Acosta muore a 25 anni - Corriere : Tragedia Uruguay: l'ex Villarreal Acosta trovato morto in un torrente: aveva 25 anni - Italia_Uruguay : Ritrovato senza vita il corpo del calciatore Franco Acosta: era scomparso in un fiume - _SiGonfiaLaRete : Uruguay, scompare in un torrente: l’ex #Villarreal Franco #Acosta muore a 25 anni -