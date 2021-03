Francesca Rettondini e la tragica situazione: mi manca il lavoro (Di martedì 9 marzo 2021) Francesca Rettondini, celebre attrice, nella sua ultima uscita si è sfogata dimostrando tutta la sua tristezza per la situazione Alberto Castagna e Francesca RettondiniFrancesca Rettondini, celebre e bellissima attrice è anche nota per essere stata legata ad Alberto Castagna fino alla sua morte. Con lui visse una meravigliosa storia d’amore terminata solo quando il presentatore di “Stranamore“ è venuto a mancare nel 2005. Ormai a distanza di più di 15 anni dalla morte del suo compagno di vita la donna aveva commentato: “Oggi 1 marzo, è passato tanto tempo… qualche foto di quei tempi ed un prezioso ricordo che farà sempre parte della mia vita.” Purtroppo quello nella vita amorosa non è stato l’unico dolore che l’attrice ha dovuto ... Leggi su kronic (Di martedì 9 marzo 2021), celebre attrice, nella sua ultima uscita si è sfogata dimostrando tutta la sua tristezza per laAlberto Castagna e, celebre e bellissima attrice è anche nota per essere stata legata ad Alberto Castagna fino alla sua morte. Con lui visse una meravigliosa storia d’amore terminata solo quando il presentatore di “Stranamore“ è venuto are nel 2005. Ormai a distanza di più di 15 anni dalla morte del suo compagno di vita la donna aveva commentato: “Oggi 1 marzo, è passato tanto tempo… qualche foto di quei tempi ed un prezioso ricordo che farà sempre parte della mia vita.” Purtroppo quello nella vita amorosa non è stato l’unico dolore che l’attrice ha dovuto ...

