Francesca Lodo concorrente a L’Isola dei Famosi. Ecco chi è (Di martedì 9 marzo 2021) Francesca Lodo è una dei naufraghi della nuova edizione de L’Isola Dei Famosi 2021. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla influencer Classe 1982, Francesca Lodo è una dei concorrenti ufficiali della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, condotta per la prima volta da Ilary Blasi. Famosa per essere stata una delle letterine di Gerry Scotti nel programma ”Passaparola”, la Lodo è una delle influencer italiane più in voga. Scopriamo di più su di lei Biografia e Carriera Francesca Lodo nasce il 1 agosto del 1982 a Cagliari. Consegue la maturità linguistica a Selargius, dove trascorre la sua adolescenza. La Lodo non è la prima vip della sua famiglia, l’influencer è infatti ... Leggi su zon (Di martedì 9 marzo 2021)è una dei naufraghi della nuova edizione deDei2021. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla influencer Classe 1982,è una dei concorrenti ufficiali della nuova edizione dedei, condotta per la prima volta da Ilary Blasi. Famosa per essere stata una delle letterine di Gerry Scotti nel programma ”Passaparola”, laè una delle influencer italiane più in voga. Scopriamo di più su di lei Biografia e Carrieranasce il 1 agosto del 1982 a Cagliari. Consegue la maturità linguistica a Selargius, dove trascorre la sua adolescenza. Lanon è la prima vip della sua famiglia, l’influencer è infatti ...

Advertising

payneisallboy : RT @IsolaDeiFamosi: Due nuovi naufraghi sono pronti a tuffarsi nelle favolose acque cristalline del mare dei Caraibi: Francesca Lodo e Robe… - bergasimone : francesca chiudi federico nella scatola con Lodo guenzi e vinci queste cover #Sanremo2021 - Francesca_Satta : RT @beezusworld: Io nella vita come Lodo Guenzi che cazzeggia mentre gli altri lavorano #Sanremo2021 #Sanrem2021 - MrZipparelli : @C19official Mi sembra ci sia Francesca Lodo nel cast, non certo famosa per le doti da survivalista.. - _tini_lodo : RT @rtl1025: ?? Anche @Fedez e @francescacheeks ci hanno raccontato la loro esperienza sul palco dell'#Ariston Rivedi i Top Moments di #Fi… -