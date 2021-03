Frana in Costiera Amalfitana | messo in sicurezza il costone

(Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAmalfi (Na) – E’ trascorso poco più di un mese da quel 2 febbraio quando è giunta la notizia di una delle strade più panoramiche e suggestive d’Italia: la statale 163 che collega Amalfi agli altri comuni dell’omonima. C’è una buona notizia: sono stati completati i lavori di messa indel. Lo rende noto il sindaco di Amalfi, Daniele Milano. Con la messa indel fronte di, potrà ora essere aperto il cantiere di Anas per la ricostruzione del tratto della Strada statale 163. Laha infatti travolto la sede stradale sottostante, al km 23,700 della Ss 163, fino a raggiungere il lungomare. Dal 2 febbraio il tratto in questione è chiuso al traffico, con pesanti ripercussioni sulla viabilità in ...

Amalfi. E' trascorso più di un mese dallache lo scorso 2 febbraio si staccò dal costone roccioso distruggendo parte della Strada ...per i residenti ed i pendolari e dividendo in due la...... si fessura la strada e un marciapiede a pochi passi dalladell'Olivieri. Neanche poche ore ... emergono nuovo problemi per il tratto stradale che collega il capoluogo allaAmalfitana. Un'...Le consistenti piogge di queste ore hanno generato una consistente frana sul costone della spiaggia di Ciraccio, a Procida, evidenziando ancora una volta il rischio idrogeologico che insiste sulle cos ...Sono al lavoro da stamani gli operai dell'Anas fra i tornanti della Strada Statale 163 Amalfitana per la sostituzione degli specchi parabolici (foto). Indispensabili per agevolare la circolazione e ga ...