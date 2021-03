Foto di coppia per Insigne e la sua Jenny. Dedica per l’attaccante (Di martedì 9 marzo 2021) Lei non era più su Instagram, ma da qualche mese ha di nuovo il suo account. Genoveffa Darone è la moglie di Lorenzo Insigne. I due sono innamoratissimi e lei è sempre al suo fianco, quando le cose vanno bene o quando vanno male. Si sono sposati nel 2012 e hanno due bambini. Si mostrano sui social in tutta la loro intesa. Così Jenny ha scritto una Dedica per suo marito. Un semplice "ti amo" allegato alla Foto di un loro bacio sul divano.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMM96wmhOtl/" Golssip. Leggi su golssip (Di martedì 9 marzo 2021) Lei non era più su Instagram, ma da qualche mese ha di nuovo il suo account. Genoveffa Darone è la moglie di Lorenzo. I due sono innamoratissimi e lei è sempre al suo fianco, quando le cose vanno bene o quando vanno male. Si sono sposati nel 2012 e hanno due bambini. Si mostrano sui social in tutta la loro intesa. Cosìha scritto unaper suo marito. Un semplice "ti amo" allegato alladi un loro bacio sul divano.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMM96wmhOtl/" Golssip.

Advertising

Anastas60255090 : RT @_gregorelli_: Sarò io troppo innamorato di loro ma... Loro due vicini, sorridenti, lui appoggiato a lei...ci è voluto un attimo per tra… - slavefortimmy : io in questa foto vedo una coppia e due sconosciuti - giusy91455793 : @i_lovebeanss @Niko66193086 Storie tue vedo foto di coppia - giusy29986709 : RT @giampi37045: Vedo alcune pagine che teoricamente dovrebbero supportare Andrea e Rosalinda come coppia, che postano spesso filmati e fot… - gabripine : Hai visto @lasceltadisofie che adesso anche io ho la foto profilo di coppia? ?? -