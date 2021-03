Fortnite | Annunciato l’evento darà il via alla Stagione 6

(Di martedì 9 marzo 2021) La6 diCapitolo 2 sta arrivando. Epic Games hache concluderà la5 per aprire le porte verso mesi di novità! Il finale della Crisi zero Come si legge sul sito web ufficiale: Il Capitolo 2 –6 inizierà il 16 marzo, con la conclusione esplosiva degli eventi della5. Appena vi lancerete nella nuova, giocherete la conclusione della missione dell’agente Jones nel finale della Crisi zero. Le conseguenze di questo evento riplasmeranno la Realtà così come la conosciamo. Non preoccupatevi: il Finale della Crisi zero è un’esperienza in giocatore singolo, potrete giocarci non appena deciderete di giocare laper la prima volta. Spendete i ...

