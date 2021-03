“Forse è stato meglio niente” | la grande amarezza della vedova di Stefano D’Orazio dopo il mancato tributo a Sanremo

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 9 marzo 2021)lo sfogo di Red Canzian, arriva quello di Tiziana Giardoni, ladi, morto per Covid lo scorso novembre. LEGGI ANCHE => I Pooh contro: “Tagliato, cosa orrenda” Il motivo è sempre lo stesso: il– che sarebbedoveroso – all’ex batterista dei Pooh saltato durante la finale di2021. Doveroso anche per le circostanze in cui è avvenuta la sua morte, come sottolineato dalla Giardoni (che sposòil 12 settembre del 2017) al Corriere: “Perché lui fa partestoria die in una edizione così strana per colpapandemia ...