Food | la birra agricola della Sila ' sbarca' in Canada

Camigliatello Silano, 9 mar. (Labitalia) - La birra agricola 'bionda' della Sila 'sbarca' in Canada. "Siamo immensamente felici, la birra in Sila rappresenta un punto di partenza per la valorizzazione ulteriore del nostro straordinario territorio, un percorso di innovazione della nostra azienda e del territorio Silano", racconta ad Adnkronos/Labitalia Mario Grillo che produce la birra agricola della Sila, con il marchio Fattoria Biò, a Camigliatello Silano, in provincia di Cosenza. Un progetto, quello della birra agricola della Sila, ...

Ultime Notizie dalla rete : Food birra Cheese: nuova edizione a settembre in sicurezza Parola di Daniele Buttignol, direttore generale di Slow food Italia, da anni in prima linea nell'...un panino nella piazza delle cucine di strada oppure che brindavano con un boccale di birra fino a ...

8 marzo, Deliveroo racconta la ristorazione al femminile con un podcast. ... parlando di esperienze fatte e di futuro, ridendo, gustando buon cibo, con un bicchiere di vino o birra in mano. Deliveroo , la piattaforma leader nell'online food delivery, ha voluto riunire ...

Le novità del Mondo Birra ?? Food Makers Napoli, l’Oca nera apre a Chiaia e lancia il panino «Mergellina» alla birra e taralli Arriva il panino alla birra e taralli ideato da Alessandro Conte e Francesco Trombetta, cuochi e proprietari de L’Oca nera Burger Station, che hanno aperto a Chiaia, ...

Le dieci startup fondate da donne da tenere d’occhio nel 2021 (non solo l’8 marzo) In un momento storico in cui le donne sono ancora fortemente penalizzate, nel giorno della Festa della Donna, raccontiamo dieci storie di giovani imprenditrici di successo suggerite da SheTech, la com ...

