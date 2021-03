Fondo agricolo trasformato in pista per motocross: denunciato 60enne (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontecalvo Irpino (Av) – I Carabinieri della Stazione Forestale di Ariano Irpino hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento un 60enne, ritenuto responsabile di violazioni in materia edilizia. Le verifiche eseguite dai militari hanno consentito di appurate che in agro di Montecalvo Irpino, su un’area costituita da un Fondo in terra battuta destinata a zona agricola, era stata abusivamente realizzata una pista da motocross, i cui lavori determinavano un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante. I Carabinieri hanno pertanto sottoposto a sequestro l’intera area oggetto dei lavori, avente un’estensione di circa due ettari. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontecalvo Irpino (Av) – I Carabinieri della Stazione Forestale di Ariano Irpino hannoalla Procura della Repubblica di Benevento un, ritenuto responsabile di violazioni in materia edilizia. Le verifiche eseguite dai militari hanno consentito di appurate che in agro di Montecalvo Irpino, su un’area costituita da unin terra battuta destinata a zona agricola, era stata abusivamente realizzata unada, i cui lavori determinavano un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante. I Carabinieri hanno pertanto sottoposto a sequestro l’intera area oggetto dei lavori, avente un’estensione di circa due ettari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

bassairpinia : MONTECALVO IRPINO (AV) – Fondo agricolo trasformato in pista da motocross: i carabinieri forestali denunciano un 60… - anteprima24 : ** Fondo agricolo trasformato in pista per motocross: #Denunciato 60enne ** - Scisciano : 209 veicoli depositati in un fondo agricolo. Area sequestrata - ilmetropolitan : ????#Domicella (Av). 209 #veicoli depositati in un fondo agricolo. Area sequestrata - puntomagazine : Denunciata la proprietaria del fondo agricolo ritenuta responsabile di “Attività di gestione di rifiuti non autoriz… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondo agricolo Amalfi: limitazioni accensione di sterpaglie o fuochi di pulizia nei fondi agricoli E' vietata l'accensione di più fuochi di pulizia contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore; l'operazione deve svolgersi in giornate in assenza di vento ...

Vico Equense. Via Cimitero chiusa ... agli anni '80: la Dc fece costruire la strada occupando un fondo agricolo. I proprietari terrieri si costituirono in giudizio e tuttora la strada è sbarrata. Nel 2009 il Tribunale di Torre ...

Fondo agricolo trasformato in pista da motocross: nei guai un 60enne ilCiriaco.it Agricoltura: Sapinet, semplificati aiuti imprese post calamità AOSTA, 09 MAR - "Attraverso l'adozione di questo atto, che stabilisce i criteri per l'assegnazione degli aiuti alle aziende colpite da eventi calamitosi, abbiamo voluto semplificare le procedure per i ...

Agricoltura, aperto il bando per i danni provocati dal maltempo dell’ottobre 2020 Le domande di aiuto devono essere presentate, entro le ore 14 di giovedì 15 aprile 2021, tramite posta elettronica certificata (PEC), allo Sportello unico dell’Assessorato.

E' vietata l'accensione di più fuochi di pulizia contemporaneamente nelda parte dello stesso proprietario o conduttore; l'operazione deve svolgersi in giornate in assenza di vento ...... agli anni '80: la Dc fece costruire la strada occupando un. I proprietari terrieri si costituirono in giudizio e tuttora la strada è sbarrata. Nel 2009 il Tribunale di Torre ...AOSTA, 09 MAR - "Attraverso l'adozione di questo atto, che stabilisce i criteri per l'assegnazione degli aiuti alle aziende colpite da eventi calamitosi, abbiamo voluto semplificare le procedure per i ...Le domande di aiuto devono essere presentate, entro le ore 14 di giovedì 15 aprile 2021, tramite posta elettronica certificata (PEC), allo Sportello unico dell’Assessorato.