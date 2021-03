Fondatore di Cepu, Francesco Polidori, arrestato con l’accusa di bancarotta fraudolenta: sequestrati beni per 28 milioni di euro (Di martedì 9 marzo 2021) L’operazione “Tutoring” dei finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, avrebbe portato all’arresto di Francesco Polidori, Fondatore di Cepu (centro per la preparazione universitaria) nell’ambito di una inchiesta che punta a far luce su uno spettro di ipotesi di reato tra cui quella di bancarotta fraudolenta. Una seconda misura cautelare sarebbe scattata a carico di un collaboratore. La Guardia di finanza avrebbe sequestrato beni per circa 28 milioni di euro. Operazione “Tutoring”: arrestato il Fondatore di Cepu Nelle scorse ore, i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, coordinati dalla Procura della ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 9 marzo 2021) L’operazione “Tutoring” dei finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, avrebbe portato all’arresto didi(centro per la preparazione universitaria) nell’ambito di una inchiesta che punta a far luce su uno spettro di ipotesi di reato tra cui quella di. Una seconda misura cautelare sarebbe scattata a carico di un collaboratore. La Guardia di finanza avrebbe sequestratoper circa 28di. Operazione “Tutoring”:ildiNelle scorse ore, i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, coordinati dalla Procura della ...

Advertising

TgLa7 : #Bancarotta fraudolenta, #imprenditore arrestato è il fondatore di #Cepu - fattoquotidiano : Arrestato per bancarotta fraudolenta il fondatore del Cepu Francesco Polidori. Finanza sequestra beni per 28 milioni - MediasetTgcom24 : Arrestato per bancarotta il fondatore di Cepu #Cepu - Franceschina273 : RT @spinozait: Arrestato il fondatore di Cepu. Farà tre anni di galera in uno. [@MaurizioAlba] - graziano88 : RT @spinozait: Arrestato il fondatore di Cepu. Farà tre anni di galera in uno. [@MaurizioAlba] -