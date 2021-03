Floriana del Gf: dalla vittoria all’esclusione | Le promesse non mantenute (Di martedì 9 marzo 2021) Floriana Secondi sembrerebbe non aver gradito la sua esclusione nonostante fosse stata due mesi a prepararsi per questa sfida Floriana Secondi (Instagram)Dopo un anno di pausa, dovuto all’emergenza Coronavirus, i vertici del programma hanno deciso di ripartire da Ilary Blasi. La conduttrice delle ultime edizioni del format fu Alessia Marcuzzi, ed ha abbandonato il timone per dedicarsi ad altri impegni di lavoro. L’Isola dei Famosi 2021 dunque inizierà ufficialmente lunedì 15 marzo e andrà in onda ogni settimana con un duplice appuntamento. Lo show verrà trasmesso su Canale 5 sia il lunedì che il giovedì. La Blasi sarà affiancata da Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, nuove opinioniste della trasmissione. L’inviato sarà invece Massimiliano Rosolino. La location dello show sarà ancora una volta l’Honduras. Nel cast avrebbero dovuto ... Leggi su kronic (Di martedì 9 marzo 2021)Secondi sembrerebbe non aver gradito la sua esclusione nonostante fosse stata due mesi a prepararsi per questa sfidaSecondi (Instagram)Dopo un anno di pausa, dovuto all’emergenza Coronavirus, i vertici del programma hanno deciso di ripartire da Ilary Blasi. La conduttrice delle ultime edizioni del format fu Alessia Marcuzzi, ed ha abbandonato il timone per dedicarsi ad altri impegni di lavoro. L’Isola dei Famosi 2021 dunque inizierà ufficialmente lunedì 15 marzo e andrà in onda ogni settimana con un duplice appuntamento. Lo show verrà trasmesso su Canale 5 sia il lunedì che il giovedì. La Blasi sarà affiancata da Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, nuove opinioniste della trasmissione. L’inviato sarà invece Massimiliano Rosolino. La location dello show sarà ancora una volta l’Honduras. Nel cast avrebbero dovuto ...

Advertising

floriana_fis : Sempre più convinta del fatto che se incontrassi un ragazzo come #Jack non lo lascerei più andare. In una litigata… - floriana_fis : io sto piangendo dall’inizio del film per il finale... - Enchanted_24 : Già che è cringe il fatto che '50 Sfumature' venga scelto come esempio di passione, ma questi qua pensano di essere… - aldoceccarelli : RT @backlinkcamp: Le 17mila studentesse del progetto NERD dimostrano che lo stereotipo delle ragazze non portate alle materie STEM è assolu… - oscarbadoino : flavia_marzano: RT @backlinkcamp: Le 17mila studentesse del progetto NERD dimostrano che lo stereotipo delle ragazz… -