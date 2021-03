Fiorentina, spalle al muro: o si riparte o si rischia (Di martedì 9 marzo 2021) FIRENZE - Ripartire subito, dallo scatto di orgoglio che dopo la rimonta firmata Mihaila ha permesso a Pezzella , col Parma , di provocare il pari regalato da Iacoponi . La Fiorentina , adesso, è ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 9 marzo 2021) FIRENZE - Ripartire subito, dallo scatto di orgoglio che dopo la rimonta firmata Mihaila ha permesso a Pezzella , col Parma , di provocare il pari regalato da Iacoponi . La, adesso, è ...

