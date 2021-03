Fiorentina, Ribery saluta al termine della stagione: futuro ancora in Italia? (Di martedì 9 marzo 2021) L’esperienza di Franck Ribery con la maglia della Fiorentina è stata altalenante, le qualità del calciatore francese non sono di certo in dubbio ma il rendimento è stato sicuramente condizionato dai tanti infortuni. L’ex Bayern Monaco è arrivato tra mille aspettative, l’impatto è stato comunque positivo e si è messo in mostra come uno dei calciatori più tecnici del campionato Italiano. La situazione di classifica della Fiorentina non è delle migliori, i viola sono in lotta per evitare la retrocessione e le prossime partite saranno fondamentali. Ribery dovrà prendere per la mano la Fiorentina e portarla a raggiungere l’obiettivo salvezza. Il futuro di Ribery Foto di Matteo Bazzi / AnsaRibery è legato ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 9 marzo 2021) L’esperienza di Franckcon la magliaè stata altalenante, le qualità del calciatore francese non sono di certo in dubbio ma il rendimento è stato sicuramente condizionato dai tanti infortuni. L’ex Bayern Monaco è arrivato tra mille aspettative, l’impatto è stato comunque positivo e si è messo in mostra come uno dei calciatori più tecnici del campionatono. La situazione di classificanon è delle migliori, i viola sono in lotta per evitare la retrocessione e le prossime partite saranno fondamentali.dovrà prendere per la mano lae portarla a raggiungere l’obiettivo salvezza. IldiFoto di Matteo Bazzi / Ansaè legato ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Ribery Fiorentina, Callejon: riserva per Prandelli, intoccabile con Sarri ... come vice Ribery. Una posizione in campo che Callejon ha interpretato solo quando era ragazzino e che non accende il suo entusiasmo. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , nella Fiorentina di ...

Fiorentina, Ribery indispensabile ma a giugno sarà addio Commenta per primo La Gazzetta dello Sport , in edicola stamane, dedica spazio a Franck Ribery, unico vero jolly della Fiorentina. Durante la gara contro il Parma, si legge, non ha smesso un secondo di incoraggiare i suoi compagni di squadra. Anche quando al novantesimo la Fiorentina si ...

Fiorentina: Ribery via in estate Virgilio Sport Fiorentina: Ribery indispensabile, ma dirà addio Commenta per primo La Gazzetta dello Sport, in edicola stamane, dedica spazio a Franck Ribery, unico vero jolly della Fiorentina. Durante la gara contro il Parma, si legge, non ha smesso un secondo di ...

Fiorentina, il punto sugli infortunati: Amrabat dovrebbe recuperare Secondo quanto riportato da Radio Bruno, la Fiorentina, in vista di Benevento, oltre al rientro dalla squalifica di Ribéry, ritroverà Amrabat, le cui condizioni sembrano migliorare, ma, allo stesso, d ...

