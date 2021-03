Fiorentina, Milenkovic: «Mancano i tifosi. Al Fantacalcio ho preso Vlahovic» (Di martedì 9 marzo 2021) Nikola Milenkovic svela alcuni retroscena di spogliatoio: ecco le dichiarazioni del difensore della Fiorentina sul suo momento Nikola Milenkovic ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Fiorentina. Fantacalcio E Vlahovic – «Gioco anche io, abbiamo una lega in squadra. Io sono messo malissimo in classifica… Non mi sono preso, però ho preso Dusan. Con Vlahovic ho un bellissimo rapporto, abbiamo giocato due anni insieme al Partizan e quando mi ha raggiunto a Firenze ho cercato di aiutarlo il più possibile». tifosi – «I tifosi ci Mancano tantissimo. Sappiamo che stanno soffrendo molto perché nessuno si aspettava questa classifica. Ci danno comunque tanto sostegno, c’è bisogno ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021) Nikolasvela alcuni retroscena di spogliatoio: ecco le dichiarazioni del difensore dellasul suo momento Nikolaha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della– «Gioco anche io, abbiamo una lega in squadra. Io sono messo malissimo in classifica… Non mi sono, però hoDusan. Conho un bellissimo rapporto, abbiamo giocato due anni insieme al Partizan e quando mi ha raggiunto a Firenze ho cercato di aiutarlo il più possibile».– «Icitantissimo. Sappiamo che stanno soffrendo molto perché nessuno si aspettava questa classifica. Ci danno comunque tanto sostegno, c’è bisogno ...

