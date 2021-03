Fiorentina, Milenkovic: “I tifosi ci mancano tantissimo, dobbiamo stare uniti” (Di martedì 9 marzo 2021) “I tifosi ci mancano tantissimo e sappiamo che non si aspettavano questa classifica. Nessuno se l’aspettava, anche ora ci danno tanto sostegno e noi li sentiamo. E’ il momento di stare uniti e compatti e nelle prossime partite provare a fare più punti possibile per migliorare la nostra situazione”. Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato del momento difficile dei viola e della voglia di risalire la china nelle prossime giornate per evitare di dover lottare per la salvezza: “I gol dei difensori sono sempre importanti, soprattutto per aprire le partite. Il mio gol contro il Parma? Quando ho visto che la palla veniva crossata ho visto Pezzella vicino a me ed ho capito che il pallone sarebbe potuto finire nel mezzo, stavo pronto e sveglio e per fortuna ho ... Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) “Icie sappiamo che non si aspettavano questa classifica. Nessuno se l’aspettava, anche ora ci danno tanto sostegno e noi li sentiamo. E’ il momento die compatti e nelle prossime partite provare a fare più punti possibile per migliorare la nostra situazione”. Nikola, difensore della, ha parlato del momento difficile dei viola e della voglia di risalire la china nelle prossime giornate per evitare di dover lottare per la salvezza: “I gol dei difensori sono sempre importanti, soprattutto per aprire le partite. Il mio gol contro il Parma? Quando ho visto che la palla veniva crossata ho visto Pezzella vicino a me ed ho capito che il pallone sarebbe potuto finire nel mezzo, stavo pronto e sveglio e per fortuna ho ...

