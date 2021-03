Finali Mondiali Ferrari | a Misano assegnati i titoli del monomarca di Maranello

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Finali Mondiali

La Gazzetta dello Sport

Rimandate al termine del 2020 a causa della pandemia, leFerrari hanno trasformato il Misano World Circuit, nel week end del 7 marzo, nel teatro del grande evento conclusivo dell'annata sportiva. Protagoniste principali le 488 Challenge Evo ...Marta nei giorni deidi Cortina aveva espresso la sua devozione mariana, una eredità di ... Ledi Coppa si disputeranno a Lenzerheide dal 17 al 21 marzo. AGIBuon compleanno a Bruno Pizzul e grazie per tutte le emozioni che ci ha regalato. Bruno Pizzul, indimenticabile protagonista delle radiotelecronache sportiva della Rai ha festeggiato il suo ottantrees ...Solo su Sportweek - In ritiro a Valtournenche con la nazionale di nuoto di fondo, Paltrinieri è tornato per un giorno a riassaporare la neve. E all'alpinista Barmasse si è raccontato: "Fino ai 12 anni ...