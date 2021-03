FiftyFifty – Diletta Leotta risponde a 50 domande su tv | vita privata e gusti personali

Leggi su tvzoom

(Di martedì 9 marzo 2021)è il volto di punta di Dazn Offre TvZoom, cosa bevi? Gin tonic, con una foglia di menta. Qual è il primo programma TV che hai visto? Sanremo, non so se è il primo, ma sicuramente è legato alla mia infanzia. Qual è il primo programma TV che hai fatto? Sala stampa per Antenna Sicilia. Chi è stato il tuo maestro televisivo? Salvo La Rosa di Antenna Sicilia, appunto. Tra i partner che hai avuto in TV, con chi sei andata più d’accordo e perché? Per ora sono andata d’accordo con tutti, sono stata molto fortunata. E con chi ti sei scontrata e perché? Finora ancora con nessuno… quando accadrà vi aggiornerò. Qual è il programma che vorresti fare? Più che condurre un programma mi piacerebbe fare il mio lavoro a bordo campo alla finale dei Mondiali, magari raccontando l’ennesima sfida Italia-Germania. Se non avessi fatto questo lavoro ...