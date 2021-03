Fi | Gelmini | ' congratulazioni a Occhiuto e Valentini | auguri e buon lavoro'

(Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "a Robertoe a Valentino, eletti per acclamazione dall'assemblea dei deputati azzurri, rispettivamente capogruppo e vice capogruppo vicario di Forza Italia alla Camera.. Avanti, insieme”. Lo scrive su Twitter Mariastella, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.

