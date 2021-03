Ferrovie, nuovo parcheggio ok ma tunnel pedonale ancora lontano (VIDEO) (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il 17 maggio saranno trascorsi due anni da quando governatore, sindaco e RFI presentarono, in loco, il progetto di costruzione del sottopassaggio pedonale di collegamento tra la stazione ferroviaria e l’area del parcheggio della cittadella giudiziaria sulla Lungoirno (guarda qui il servizio). Oggi l’area di quel palco è recintata, segno che il cantiere è stato montato. Dal cartello RFI si apprende che i lavori in essere sono però quelli solo propedeutici alla costruzione dell’agognato tunnel. Si legge: “Accordo quadro n. 402 del 28 gennaio 2019 – Contratto Applicativo n. 36 del 28/10/20. Progettazione esecutiva e realizzazione di un sifone idraulico a servizio del collettore fognario di scarico dell’impianto di depurazione RFI, propedeutico alla realizzazione del prolungamento del sottopasso, lato ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il 17 maggio saranno trascorsi due anni da quando governatore, sindaco e RFI presentarono, in loco, il progetto di costruzione del sottopassaggiodi collegamento tra la stazione ferroviaria e l’area deldella cittadella giudiziaria sulla Lungoirno (guarda qui il servizio). Oggi l’area di quel palco è recintata, segno che il cantiere è stato montato. Dal cartello RFI si apprende che i lavori in essere sono però quelli solo propedeutici alla costruzione dell’agognato. Si legge: “Accordo quadro n. 402 del 28 gennaio 2019 – Contratto Applicativo n. 36 del 28/10/20. Progettazione esecutiva e realizzazione di un sifone idraulico a servizio del collettore fognario di scarico dell’impianto di depurazione RFI, propedeutico alla realizzazione del prolungamento del sottopasso, lato ...

