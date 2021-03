Fermare l' ottovolante della politica italiana è possibile?

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 9 marzo 2021) (a cura di Francesco Laureti, studente di Politiche Europee e Internazionali, e Giorgio Michalopoulos, studente di Economia) Le montagne russe delle crisi di governo e l’alternanza tra governi politici e governi “tecnici” rendono la nostra democrazia fragile. Da anni in Italia si manifesta un chiaro disallineamento dei partiti dalle basi elettorali di riferimento, con meccanismi di causa ed effetto preoccupanti per le nostre democrazie. Cosa ci dice la teoria politologica Buona parteletteratura politologica che è comparsa nel secondo Novecento ha messo in risalto il venir meno dei profili ideologici nei partiti politici, l’indebolimento dei legami con la base elettorale di riferimento e il dilagarevolatilità elettorale. Si pensi al saggio “An Economic Theory of Democracy” di Anthony Downs (1957) e a “Politics, Law, and Social Change” di ...